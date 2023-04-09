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Регион 09.04.2023 22:09

Григорян и Шамхани обсудили безопасность на Южном Кавказе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, сообщает в воскресенье пресс-служба Совета безопасности РА.

"Армен Григорян провел рабочий ужин с Али Шамхани. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.

Собеседники коснулись также повестки дня и перспектив развития двусторонних армяно-иранских отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, СОВБЕЗ, ВСТРЕЧА


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