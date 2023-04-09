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Внешняя политика 09.04.2023 22:24

Молдова рассчитывает на рост числа инвесторов из Азербайджана

Кишинев заинтересован в диверсификации поставок газа, в том числе из Азербайджана, заявил вице-премьер, глава МИД Молдовы Нику Попеску.

«Я принял в Кишиневе заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова. Мы высоко оценили результаты, достигнутые за 31 год с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразили нашу заинтересованность к развитию сотрудничества в сферах энергетики, экономики и АПК», - написал Попеску в своем телеграмм.

По его словам, Кишинев заинтересован в привлечении, как можно, большего числа азербайджанских инвесторов в Молдову для реализации совместных проектов. «Наша страна также заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа», - подчеркнул он.

Попеску отметил, что важная тема диалога касалась взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, «в том числе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших стран».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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