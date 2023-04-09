Лукашенко назвал экс-президента Франции Олланда случайным человеком во власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает бывшего французского коллегу Франсуа Олланда случайным человеком во власти.
"Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек!" - заявил Лукашенко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Видео с интервью размещено в воскресенье в телеграм-канале Зарубина.
Недавно Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
"Они всегда - тогда врали, сейчас врут, завтра будут врать. Тогда они делали все серьезно, сейчас они хотят быть в тренде! Я это знаю на 130%!", - подчеркнул Лукашенко.
"И французский народ даст ему (Олланду - ИФ) оценку", - добавил белорусский президент.
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