Макрон связывает будущее Европы с ее «стратегической автономией»

Президент Франции Эмманюэль Макрон ключевой целью европейской политики считает "стратегическую автономию" Европы, которая будет достигнута благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике.
"Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории", - заявил Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.
По его мнению, такой европейский суверенитет, для которого уже "обозначены вехи", требует промышленной стратегии с высокими целями, в том числе в области обороны, что в итоге приведет к меньшей зависимости от третьих сторон.
Французский президент видит краеугольные камни "стратегической автономии" в усиленной совместной европейской промышленной политике, сформулированной в таких документах, как Chips Act (производство полупроводников), Net Zero Industry Act (план ускоренного энергетического перехода ЕС) и Critical Raw Material Act (надежное обеспечение критически важным сырьем).
"Мы начали создавать заводы по производству аккумуляторов, водородных компонентов, электроники", - привел примеры Макрон.
По словам президента, эта борьба Европы "выиграна идеологически", и первые результаты уже видны, однако следует твердо придерживаться данного курса, потому что задачи стоят долгосрочные.
Решающую составляющую независимости Европы он видит также в оборонной промышленности. При этом указывает, что в контексте событий на Украине она должна производить быстрее.
"Европейская оборонная промышленность не удовлетворяет всех потребностей и остается очень фрагментированной, что заставляет некоторые страны временно обращаться к американским или даже азиатским поставщикам", - отметил Макрон.
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