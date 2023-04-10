Филиппины не разрешат США использовать свои военные базы для наступательных операций

Манила не позволит американским военным использовать четыре филиппинских военных базы, доступ к которым США получили недавно, для наступательных операций, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
"Мы не дадим пользоваться нашими военными базами для каких-либо наступательных действий. Они нужны лишь для помощи Филиппинам, когда та понадобится", - приводит Bloomberg его слова из заявления офиса президента.
Он добавил, что Филиппины дают союзнику США лишь возможность прийти на помощь в случае необходимости.
Bloomberg напоминает, что заявления президента прозвучали накануне старта самых масштабных из когда-либо проводившихся военных учений США и Филиппин. Они начнутся во вторник и продлятся до 28 апреля, в них должны принять участие 17,6 тыс. человек, в том числе примерно 12 тыс. американцев.
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