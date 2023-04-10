ЕС проводит независимую политику относительно США и Китая

Член Европейской комиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон утверждает, что политика Евросоюза полностью автономна и не подстраивается ни под США, ни под Китай.

"Европа не следует линии ни США, ни Китая", - заявил еврокомиссар в понедельник в эфире телеканала France 2, отметив при этом, что ЕС "является союзником США" в том, что касается событий на Украине.

По его словам, у Евросоюза есть "особый голос", который необходимо сохранить.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен побывали с визитом в Китае. Бретон напомнил, что КНР "является очень крупным торговым партнером" Евросоюза. "Мы очень важны для Китая, на нас приходится 20% его экспорта и 9% экспорта - в обратном направлении. Поэтому мы более важны для Китая, чем он для нас", - считает еврокомиссар.

Вместе с тем, по его утверждению, Европа "ни в чем не наивна". "Китай - торговый партнер, но мы должны снизить риски в отношениях с ним", - полагает Бретон.

По его мнению, Евросоюзу следует осознавать "свои сильные стороны" для того, "чтобы иметь возможность оценивать мир таким, какой он есть".

В опубликованном в воскресенье интервью газете Les Echos Макрон ключевой целью европейской политики назвал "стратегическую автономию" Европы, которая будет достигнута благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике.

"Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории", - заявил французский президент.