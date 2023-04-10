Сеул потребует от США принять меры после появления информации о прослушивании канцелярии президента Южной Кореи

Южная Корея ожидает, что США примут необходимые меры по итогам расследования утечки данных о том, что Вашингтон якобы осуществлял слежку за южнокорейскими официальными лицами, сообщает в понедельник "Ренхап".

"Когда обе страны закончат прояснение сложившейся ситуации, мы планируем потребовать, чтобы в случае необходимости США приняли должные меры", - приводит "Ренхап" слова представителя президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

"Если кто-то пытается усугубить инцидент в преддверии саммита Южной Кореи и США или исказить его, чтобы подорвать союз, им придется столкнуться с противодействием", - заявил он.

Ранее The New York Times сообщала, что в соцсети просочились документы Пентагона, указывающие на то, что США в начале марта вели прослушку систем связи канцелярии южнокорейского президента.

"Такие документы могут нанести ущерб дипломатическим отношениям", - отмечала газета. По оценке авторов публикации, "утечка информации уже осложнила отношения со странами-союзницами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты".

The New York Times пишет: "Ознакомившись с документами, высокопоставленный сотрудник западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными".

По словам чиновника, для того, чтобы различные агентства предоставляли материалы друг другу, требуются доверие и гарантии того, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в секрете.

Как сообщила The New York Times накануне, в социальных сетях в пятницу появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

О первой партии секретных документов, которые касались украинской армии, газета написала в четверг. Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщило, что Пентагон изучает сложившуюся ситуацию и выясняет, кто может стоять за утечкой.

К расследованию в связи с утечкой секретов подключились Минюст и ФБР. По данным Associated Press, документы "датированы периодом с 23 февраля по 1 марта и также содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".

Официальные лица признали, что документы, судя по всему, являются реальными разведывательными и оперативными сводками, составленными американским Минобороны. Однако отследить первоначальный источник утечки "может быть затруднительно, поскольку сотни, если не тысячи, военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам".