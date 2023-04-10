За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат

Мобильный оператор «Nar» огласил общую сумму средств, направленных на реализацию различных важных социальных проектов в 2022 году. За прошедший год мобильный оператор инвестировал более 5 млн манат в различные проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными физическими возможностями, науку и образование, а также национально-духовное наследие и патриотизм.
«Как «Nar» мы реализовали более 20 социальных проектов в 2022 году. Эти проекты принесли позитивные изменения в жизнь более 100 человек. Кроме того, мы стали первым оператором мобильной связи, присоединившимся к Глобальному договору ООН для содействия достижению международно признанных целей устойчивого развития, что позволяет нам использовать международный опыт социальных инициатив. Мы намерены и в этом году продолжить поддержку важных социальных проектов», - сказал Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью «Nar».
Среди проектов, реализованных в прошлом году, следует особо отметить «Школу обучения» и «Jestdili.az». В проекте «Школа обучения» проводятся различные профессиональные тренинги для интеграции людей с нарушениями речи и слуха в общество и их финансовой независимости. Кроме того, «Jestdili.az» — это онлайн-словарь, созданный для облегчения общения людей с нарушениями слуха и речи. В этом словаре собрано более 5000 слов в виде видеороликов, фотографий и описательного текста, что дает пользователям возможность извлечь пользу, где бы они ни находились.
Реализованные проекты получили высокую оценку в стране и за рубежом. Так, проект «Jestdili.az» стал лауреатом национальной интернет-премии «NETTY 2022», а в предыдущие годы проект «Школа обучения» побеждал в номинации «Лучший социальный проект» на конкурсе «Eventiada IPRA Golden World Awards» (Международная Ассоциация Связи с Общественностью Golden World Award). Подробную информацию о других социальных проектах, реализуемых «Nar», вы можете получить здесь.
“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.
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