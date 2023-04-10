Асадов и Бабушкин обсудили перспективы транспортного взаимодействия Азербайджана и Астраханской области

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в понедельник в Баку с губернатором Астраханской области РФ Игорем Бабушкиным.

«На встрече стороны положительно оценили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Астраханской областью, констатирована роль этого взаимодействия в развитии азербайджано-российских связей», - отмечается в информации на сайте правительства Азербайджана.

Собеседники выразили удовлетворение тем, что в Астрахани будет проведен ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

«На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью в торгово-экономической, транспортной, транзитной сферах, в области промышленной кооперации, в том числе судостроения, а также межпортовых связей и гуманитарного взаимодействия», - подчеркивается в информации.

Бабушкин, в свою очередь, в своем телеграмм-канале написал, что на встрече с Асадовым они подвели итоги сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики. «Торговый оборот по итогам 2022 года увеличился в 4 раза. Весомый вклад в это вносит тесное сотрудничество Азербайджанского и Астраханского деловых центров. Большое внимание – вопросам развития МТК «Север – Юг» и судостроения. Асадов высоко оценил многоплановые контакты между Астраханской областью и Азербайджаном, и отметил роль этого взаимодействия в развитии российско-азербайджанских связей», - указал губернатор.

Р.Керимов