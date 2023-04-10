В Азербайджане за 24 часа выявили всего 7 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у семи человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 367, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 59 случаях.
Второй день подряд за сутки не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 197 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 670 человек (+10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 500 человек.
За сутки медики провели 612 тестов на коронавирус против 920 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 569 тыс. 59 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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