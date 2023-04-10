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Бизнес и законодательство 10.04.2023 15:46

Тюркский бизнес-форум пройдет осенью в Казахстане

В сентябре в Казахстане пройдет Тюркский бизнес-форум, организованный Объединением Торгово-промышленных палат Турции, сообщает конфедерация предпринимателей Азербайджана.

В Турции прошло 4-ое заседание генеральной ассамблеи Объединений Торгово-промышленных палат Турции. В его работе приняли участие руководители предпринимательских организаций из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и представители дипмиссии Венгрии в Турции.

На заседании принято решение о проведении в Казахстане в сентябре текущего года, перед октябрьским Саммитом Организации тюркских государств, Тюркского бизнес-форума.

Кроме этого, на заседании были обсуждены вопросы использования финансовых ресурсов Инвестиционного фонда с капиталом $500 млн, расширения сотрудничества по вопросам пищевой безопасности, поддержки торговли и инвестиционных связей, улучшения транспортной инфраструктуры.

«В качестве основных приоритетных направлений предложены повышение финансовой и инвестиционной привлекательности тюркских государств, развитие электронной торговли между странами, а также малого и среднего предпринимательства», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, БИЗНЕС, ФОРУМ


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