АЖД в I кв. увеличили перевозку грузов на 17%

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) приобрело 303 вагонов-платформ и 18 дрезин для существенного увеличения объема транзитных перевозок, в том числе по международному транспортному коридору «Восток-Запад».

«Для оздоровления железнодорожной инфраструктуры и значительного увеличения объема транзитных перевозок АЖД обеспечили закупку и доставку в страну 303 вагонов-платформ и 18 дрезин. Дрезины нового поколения позволят гибко осуществлять ремонтно-строительные работы в области дорожного хозяйства, электроснабжения, а также сигнализации, содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии и, следовательно, внесут существенный вклад в безопасность движения», - сказал начальник Департамента инфраструктуры АЖД Эльчин Зульфугаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Начальник Департамента грузоперевозок АЖД Эмиль Ахмедов, в свою очередь, отметил, что 303 новых вагона-платформы «предоставят широкие возможности для увеличения объема транзитных перевозок», в частности в направлении «Восток-Запад».

«Наша цель – с учетом выгодного географического расположения Азербайджана выступить в роли основного звена мультимодальной транспортной цепи и поддержать превращение нашей страны в главный транспортный хаб региона», - добавил он.

В обществе также сообщили, что в I-ом квартале 2023 года АЖД перевезли 4 млн 441,97 тыс. тонн грузов, что на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Н.Аббасова