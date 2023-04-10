Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Транспорт и связь 10.04.2023 15:50

АЖД в I кв. увеличили перевозку грузов на 17%

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) приобрело 303 вагонов-платформ и 18 дрезин для существенного увеличения объема транзитных перевозок, в том числе по международному транспортному коридору «Восток-Запад».

«Для оздоровления железнодорожной инфраструктуры и значительного увеличения объема транзитных перевозок АЖД обеспечили закупку и доставку в страну 303 вагонов-платформ и 18 дрезин. Дрезины нового поколения позволят гибко осуществлять ремонтно-строительные работы в области дорожного хозяйства, электроснабжения, а также сигнализации, содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии и, следовательно, внесут существенный вклад в безопасность движения», - сказал начальник Департамента инфраструктуры АЖД Эльчин Зульфугаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Начальник Департамента грузоперевозок АЖД Эмиль Ахмедов, в свою очередь, отметил, что 303 новых вагона-платформы «предоставят широкие возможности для увеличения объема транзитных перевозок», в частности в направлении «Восток-Запад».

«Наша цель – с учетом выгодного географического расположения Азербайджана выступить в роли основного звена мультимодальной транспортной цепи и поддержать превращение нашей страны в главный транспортный хаб региона», - добавил он.

В обществе также сообщили, что в I-ом квартале 2023 года АЖД перевезли 4 млн 441,97 тыс. тонн грузов, что на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЖД, ТРАНЗИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az