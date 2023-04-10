Азербайджан и Казахстан создают Высший межгосударственный совет

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане в понедельник подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы Казахстана.

Помимо этого, по итогам переговоров на высшем уровне между двумя странами были подписаны также следующие документы: «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством молодежи и спорта Азербайджана», «Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд Отандастар» Казахстана и Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой», «Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Казахстана и Национальной академией наук Азербайджана», «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс президента Казахстана» и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ)», «Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана» и «Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма».

Р.Керимов