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Дальнее зарубежье 10.04.2023 20:26

Китайские власти усиливают борьбу с коррупцией в финсекторе - FT

Новая волна антикоррупционных расследований и существенный рост числа внеплановых проверок венчурных фондов потрясли финансовый сектор Китая, пишет Financial Times.

Банки резко сокращают зарплаты и бонусы высшего руководства на фоне расследований в отношении бывших высокопоставленных лиц и предостережений Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), указывающей на недопустимость гедонизма и ведения "премиального образа жизни".

Около 15 из 20 материковых брокеров, чей бизнес проанализировала FT, снизили вознаграждения руководства в прошлом году.

С февраля 2023 года стали объектами расследований или подверглись наказанию более 10 топ-менеджеров, включая бывшего предправления Bank of China Лю Лянге.

ЦКПД также изучает деятельность финансистов, причастных к лизинговым сделкам и кредитованию промышленных предприятий, в том числе экс-главы лизингового департамента крупнейшего в мире банка Industrial and Commercial Bank of China Цун Линя.

Кроме того, в воскресенье ЦКПД сообщила о начале нового раунда расследований в отношении более чем 30 государственных холдингов в ряде секторов, включая финансовый, оборонный и энергетический.

Также комиссия изучает деятельность Шанхайской биржи золота, о дополнительных налоговых проверках сообщают венчурные инвесторы в Пекине.

В октябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах регулирования всех видов финансовой деятельности. По мнению главы государства, финсектор не приносит достаточную пользу экономике, отмечает газета.

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Тэги: КИТАЙ, ФИНСЕКТОР, КОРРУПЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ

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