Азербайджан и Казахстан планируют наращивать взаимные поставки продукции АПК - Токаев

Астана и Баку определят крупные проекты для совместной реализации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Мы поручили правительствам двух стран определить крупные проекты для совместного запуска. Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией агропромышленного комплекса вырос в 3 раза и составил $146 млн. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота», - сказал Токаев, выступая в понедельник в Астане с заявлением для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он подчеркнул, что президенты отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции.
«Перспективным направлением также усиление кооперации в сфере информационных технологий. Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск. Наряду с этим, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов. Большой задел имеется и по линии финансового сотрудничества», - подчеркнул Токаев.
Р.Ахмедов
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