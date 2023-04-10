ГТК увеличил в I кв. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 25%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-марте 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 544 млн 970 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-марте 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 231 млн 941,1 тыс. манатов. Таким образом, в январе-марте 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 25,4%.

Поступления по НДС составили 1 млрд 120 млн 934,3 тыс. манатов (рост на 26,9%), акцизам – 43 млн 988,4 тыс. манатов (рост на 50,7%), дорожному налогу – 13 млн 965,4 тыс. манатов (рост на 15%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 366 млн 81,9 тыс. манатов (рост на 21%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 4 млрд 750 млн манатов.

Б.Рустамбеков