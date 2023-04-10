ГТК увеличил в I кв. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 25%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-марте 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 544 млн 970 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-марте 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 231 млн 941,1 тыс. манатов. Таким образом, в январе-марте 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 25,4%.
Поступления по НДС составили 1 млрд 120 млн 934,3 тыс. манатов (рост на 26,9%), акцизам – 43 млн 988,4 тыс. манатов (рост на 50,7%), дорожному налогу – 13 млн 965,4 тыс. манатов (рост на 15%).
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 366 млн 81,9 тыс. манатов (рост на 21%).
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 4 млрд 750 млн манатов.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Казахстан создают Высший межгосударственный совет
Асадов и Бабушкин обсудили перспективы транспортного взаимодействия Азербайджана и Астраханской области
Азербайджан и Казахстан доведут товарооборот до $1 млрд - Токаев
В Азербайджане за 24 часа выявили всего 7 случаев COVID-19
В Азербайджане за сутки зафиксировано 59 случаев COVID-19
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
ЕС проводит независимую политику относительно США и Китая
Сеул потребует от США принять меры после появления информации о прослушивании канцелярии президента Южной Кореи
Филиппины не разрешат США использовать свои военные базы для наступательных операций
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
Оформить кредит в Birbank стало выгоднее, чем в филиале
В Турции состоится "Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023"
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС