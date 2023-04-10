Лечение госпитализированного экс-премьера Италии Берлускони дает положительные результаты

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони продолжает стабильно хорошо реагировать на курс лечения, ранее его госпитализировали из-за легочной инфекции, сообщает в понедельник ANSA со ссылкой на сообщение миланской больницы "Сан-Раффаэле", в которой он находится.

Ряд итальянских СМИ при этом сообщал, что у Берлускони диагностирована лейкемия.

"За последние 48 часов мы наблюдаем постоянное улучшение", - говорится в заключении врачей.

Со среды прошлой недели Берлускони находится в отделении интенсивной терапии больницы "Сан-Раффаэле". В частности там его направили на курс химиотерапии.