Лечение госпитализированного экс-премьера Италии Берлускони дает положительные результаты

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони продолжает стабильно хорошо реагировать на курс лечения, ранее его госпитализировали из-за легочной инфекции, сообщает в понедельник ANSA со ссылкой на сообщение миланской больницы "Сан-Раффаэле", в которой он находится.
Ряд итальянских СМИ при этом сообщал, что у Берлускони диагностирована лейкемия.
"За последние 48 часов мы наблюдаем постоянное улучшение", - говорится в заключении врачей.
Со среды прошлой недели Берлускони находится в отделении интенсивной терапии больницы "Сан-Раффаэле". В частности там его направили на курс химиотерапии.
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