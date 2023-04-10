Токаев заявил, что обсуждал с Алиевым увеличение объемов поставок казахстанской нефти через Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает важность раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

«Большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла», - сказал Токаев, выступая в понедельник в Астане с заявлением для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он считает, что «большое значение также имеет эффективная реализация дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы».

«Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению «Восток – Запад», - отметил президент Казахстана.

По его словам, в ходе переговоров с Алиевым особое внимание было уделено наращиванию сотрудничества в области энергетики. «Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», - отметил Токаев.

Р.Керимов