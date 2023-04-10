Brent торгуется у $85 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы появления дефицита "черного золота" на мировом рынке.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 подешевели на $0,12 (0,14%) - до $85 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,1 (0,12%) - до $80,60 за баррель.