Brent торгуется у $85 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы появления дефицита "черного золота" на мировом рынке.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 подешевели на $0,12 (0,14%) - до $85 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,1 (0,12%) - до $80,60 за баррель.
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