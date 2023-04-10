Причиной переноса встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии стала позиция Дамаска относительно присутствия ВС Турции в САР

Встреча глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесена из-за позиции Дамаска, который требует вывода турецких сил с сирийской территории, прежде чем участвовать в переговорах с Анкарой, сообщают арабские СМИ со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, по данным собеседника журналистов, до проведения такой встречи Сирия выдвигает в качестве условий прекращение поддержки Анкарой ведущих борьбу против Дамаска вооруженных формирований и вмешательства во внутренние дела САР.

При этом, согласно источнику, Турция пока никак не отреагировала на требования Сирии.

Накануне посол РФ в Сирии Александр Ефимов в интервью газете "Аль-Ватан" заявил, что четырёхсторонняя встреча перенесена на начало мая.

"Чтобы достигнуть положительных результатов по этому вопросу, контакты и консультации между сторонами продолжаются", - сказал он.