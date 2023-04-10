Поставки ПК в мире в I квартале рухнули на 29% - IDC

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале рухнули на 29% - до 56,9 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Негативными факторами для глобального компьютерного рынка стали слабый спрос, высокий уровень нераспроданных запасов, а также ухудшение макроэкономических показателей.
"Запасы у ритейлеров несколько сократились за последние месяцы, однако остаются намного выше нормального уровня, составляющего 4-6 недели спроса, - сказал Джитеш Убрани из IDC. - Даже с учетом высоких скидок можно ожидать, что такая ситуация сохранится до середины года и, возможно, проявится и в третьем квартале".
Возврат к росту поставок ожидается только в конце этого года.
В тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в первом квартале остались китайская компания Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies. Apple Inc. зафиксировала самое резкое снижение продаж - на 40,5%.
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