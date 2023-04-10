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Дальнее зарубежье 10.04.2023 22:30

Спикером парламента Эстонии избран лидер правоцентристской партии Eesti 200 Хуссар

Председателем парламента Эстонии на первом заседании высшего органа государственной власти XV созыва избран в понедельник на первом заседании парламента XI созыва председатель правоцентристской партии Eesti 200 Лаури Хуссар (Lauri Hussar).

Он одержал победу на закрытом голосовании над альтернативным кандидатом: председателем оппозиционной Консервативной народной партии Мартином Хельме (Martin Helme) со счетом 59 против 22 голосов. Бюллетени еще 20 парламентариев были признаны недействительными.

Хуссар родился 4 сентября 1973 года. Изучал теологию в Тартуском университете, работал на радио, с 2016 года - главный редактор газеты Postimees.

15 октября 2022 года Хуссар был избран лидером партии Eesti 200, которая под его руководством 5 марта 2023 года впервые вошла в состав парламента и в правящую коалицию.

Как ожидается, в понедельник в парламенте также выступит эстонский премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas) с заявлением об отставке правительства, после чего ее примет президент республики Алар Карис (Alar Karis) и поручит ей же сформировать новое правительство. Каллас возглавляет партию Реформ, победившую на парламентских выборах 5 марта.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, ИЗБРАНИЕ


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