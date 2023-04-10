Нефть усилила снижение

Нефть дешевеет вечером в понедельник после резкого роста по итогам прошлой недели.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 подешевели на $0,39 (0,46%) - до $84,73 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,31 (0,38%) - до $80,39 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%, при этом пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рост цен вызвало заявление ряда стран ОПЕК+ о том, что они планируют до конца года сократить добычу нефти.
Трейдеры начинают привыкать к нефти по $80 и выше из-за действий ОПЕК и ввиду геополитических рисков, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть "дало обратный эффект, потому что Китай и Индия активно скупают российскую нефть, и Япония уже просит для себя исключение, потому что им нужны российские поставки".
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