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Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

ТЭК 10.04.2023 20:23

Нефть усилила снижение

Нефть дешевеет вечером в понедельник после резкого роста по итогам прошлой недели.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 подешевели на $0,39 (0,46%) - до $84,73 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,31 (0,38%) - до $80,39 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%, при этом пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рост цен вызвало заявление ряда стран ОПЕК+ о том, что они планируют до конца года сократить добычу нефти.

Трейдеры начинают привыкать к нефти по $80 и выше из-за действий ОПЕК и ввиду геополитических рисков, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть "дало обратный эффект, потому что Китай и Индия активно скупают российскую нефть, и Япония уже просит для себя исключение, потому что им нужны российские поставки".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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