Золото дешевеет, но удерживается выше $2 тыс. за унцию

Цены на золото опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксирования прибыли, пишет MarketWatch.
Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 20:33 снизились на 1,2%, до $2002,5 за тройскую унцию.
Золото выросло в цене по итогам прошлой недели, завершив в плюсе шестую неделю подряд. В понедельник драгметалл дешевеет из-за роста курса доллара - долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, поднимается на 1,2%.
"Технически у "быков" на рынке фьючерсов на золото есть солидное краткосрочное преимущество", - отметил старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф.
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