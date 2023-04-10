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Макроэкономика 10.04.2023 20:50

Золото дешевеет, но удерживается выше $2 тыс. за унцию

Цены на золото опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксирования прибыли, пишет MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 20:33 снизились на 1,2%, до $2002,5 за тройскую унцию.

Золото выросло в цене по итогам прошлой недели, завершив в плюсе шестую неделю подряд. В понедельник драгметалл дешевеет из-за роста курса доллара - долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, поднимается на 1,2%.

"Технически у "быков" на рынке фьючерсов на золото есть солидное краткосрочное преимущество", - отметил старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф.



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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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