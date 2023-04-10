Ведущие экономики мира могут избежать резкого замедления роста в этом году - исследование

Ведущие экономики мира увеличиваются быстрее прогнозов и могут избежать резкого замедления роста в этом году, свидетельствует обновляемый каждые полгода индекс восстановления глобальной экономики Brookings-FT.
Экономики Китая, США, еврозоны, Индии и Великобритании растут быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года, повышается уверенность бизнеса и потребителей, пишет Financial Times.
Китайский ВВП готов расти высокими темпами в этом году, считает старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад. На фоне смягчения связанных с коронавирусом ограничений темпы роста в КНР, скорее всего, достигнут целевых 5%. Также быстрый рост ожидается в Индии, говорится на сайте института.
Распространение различных рисков и ухудшение финансовой конъюнктуры негативно отразятся на среднесрочной динамике мирового ВВП, прогнозирует научно-исследовательская организация.
В условиях снижения спроса, решения проблем с поставками и уменьшения влияния "временных факторов", таких как прошлогоднее удорожание энергоносителей, дальнейшее ускорение инфляции в крупных экономиках маловероятно. При этом во многих регионах ее уровень остается выше целевого, что почти не оставляет центробанкам выбора, кроме как продолжать, пусть и не так агрессивно, ужесточение денежно-кредитной политики, отмечается на сайте Брукингского института.
Индекс Brookings-FT сопоставляет реальные и исторические показатели экономической активности, финансовых рынков и доверия. Сейчас он указывает на то, что ведущие развивающиеся экономики выигрывают от внутреннего динамизма и оптимизации регулирования, однако перспективы остальных значительно хуже.
Наибольшие трудности испытывают страны с низким уровнем подушевого дохода и пограничные экономики, что связано с повышением стоимости обслуживания долга, слабым спросом на экспорт и ограниченной способностью властей стимулировать экономический рост и одновременно удерживать доверие мировых финансовых рынков.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, чье мнение на прошлой неделе приводила FT, ожидает медленный рост глобальной экономики в ближайшие годы.
В предстоящие 5 лет мировая экономика станет увеличиваться в среднем примерно на 3% в год, полагает глава МВФ. Это худший среднесрочный прогноз с 1990 года.
Среди сдерживающих рост факторов Георгиева отметила дальнейшую фрагментацию экономики и геополитическую напряженность.
Новые экономические прогнозы, которые фонд опубликует на этой неделе, почти не будут отличаться от январских, пояснила Георгиева. В январе он ожидал замедление роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году.
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