Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА).
"Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
Президенты также ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.
Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦА "Астана" Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.
В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".
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