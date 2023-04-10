Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА).

"Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Президенты также ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦА "Астана" Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".