Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Финансы 10.04.2023 21:28

Президенты Азербайджана и Казахстана посетили МФЦА "Астана"

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА).

"Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Президенты также ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦА "Астана" Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, МФЦА


Похожие новости


Казахстан и Азербайджан продолжат развитие отношений на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности стран В Астане открылась улица Гейдара Алиева Казахстан намерен развивать экономическое сотрудничество с Азербайджаном - Токаев SOCAR начала транзит казахстанской нефти с Тенгиза по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан Акционер Кашагана заявляет о возможности диверсификации экспорта нефти в сторону Транскаспийского маршрута Первая партия кашаганской нефти отправлена на танкере по маршруту Актау-Баку - ASCO Алиев провел телефонные разговоры с Токаевым и Мирзиеевым Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о маршрутах транспортировки нефти Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан - замглавы КМГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az