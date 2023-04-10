Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство

Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) предложил лидеру партии Реформ Кае Каллас (Kaja Kallas) сформировать новое правительство.
Карис в понедельник встретился с премьер-министром Каллас, которая проинформировала главу государства об отставке нынешнего правительства в связи с прошедшими 5 марта парламентскими выборами.
"Принимая во внимание согласие партий Реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии сформировать новую коалицию, президент предложил Каллас как председателю победившей на выборах партии Реформ сформировать новое правительство", - сообщила пресс-служба главы государства.
Карис сказал, что длившиеся месяц переговоры о формировании коалиции продемонстрировали общую волю трех политических партий к совместному управлению.
"Это подтвердили мне все стороны, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Так что мне не нужно две недели (отведенные Конституцией - ИФ), чтобы принять решение. Кроме того, я считаю, что новое правительство должно как можно скорее приступить к работе, потому что многое еще предстоит сделать", - сказал Карис.
"Выдвигаю победившую на выборах в парламент председателя партии Реформ Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом об основах формирования будущего правительства. Надеюсь, что парламент предоставит Кайе Каллас полномочия на формирование правительства", - сказал глава государства.
Во вторник Карис встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми реформистами, "Эстонией 200" и социал-демократами.
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