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Внешняя политика 10.04.2023 22:14

Алиев обсудил с Токаевым конкретный график увеличения грузоперевозок по ТК «Восток-Запад»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсуждался конкретный график увеличения грузоперевозок по транспортному коридору «Восток-Запад».

«Союзнические отношения между нашими странами – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия. Сегодня мы его наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора», - сказал Алиев в понедельник на брифинге для СМИ в рамках своего официального визита в Казахстан.

По его словам, на переговорах с Токаевым «сегодня обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад и дали поручения руководителям соответствующих структур для того, чтобы в ближайшее время все эти вопросы были проработаны».

Алиев подчеркнул, что отношения Азербайджана и Казахстана носят союзнический характер. «(…) Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также это жизненная необходимость, потому что в регионе Каспия, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям, начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, заканчивая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством, вопросом, связанным с экологией, тем более, когда, мы, к сожалению, наблюдаем и на вашем, и на нашем берега Каспия стремительное обмеление Каспийского моря», - отметил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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