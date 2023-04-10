Антимонопольный регулятор Армении решил отказать «МТС Армения» в продаже акций

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) приняла решение отклонить заявку компании ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

Как сообщила пресс-служба КРОУ, согласно заявке "МТС Армения", кипрская Fedilco Group Limited намерена приобрести у Allegretto Holding (Люксембург) 100% акций компании Aramayo Investments Limited (Кипр), которая является единственным акционером армянской "дочки" МТС. "Учитывая, что Allegretto Holding принадлежит зарегистрированной в России компании "Мобильные телесистемы", в результате сделки компания "МТС Армения" больше не будет принадлежать группе МТС", - говорится в сообщении.

"В соответствии с законодательством Армении, в сделке может быть отказано, если она не соответствует требованиям КРОУ, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам. Учитывая это, КРОУ приняла решение отказать в заключении сделки. Решение может быть опротестовано в административном суде в течение 30 дней", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила КРОУ, комиссия при принятии решения учла позицию министерства высокотехнологической промышленности Армении, которое обсудило вопрос с заинтересованными органами.

Отмечается также, что заседание КРОУ по данному вопросу состоится 12 апреля.