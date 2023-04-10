Азербайджанские военные завершили обучение по управлению БПЛА Bayraktar Akinci

Военнослужащие Азербайджана и Кыргызстана прошли в Турции обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Bayraktar Akinci", сообщила в понедельник компания BaykarTech на своей странице в социальной сети.

"Поздравляем всех турецких, азербайджанских и киргизских стажеров, прошедших подготовку и успешно закончивших обучение, они будут служить своей стране вместе с "Bayraktar Akinci", - сообщили в турецкой компании.