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Оборона 10.04.2023 23:05

Азербайджанские военные завершили обучение по управлению БПЛА Bayraktar Akinci

Военнослужащие Азербайджана и Кыргызстана прошли в Турции обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Bayraktar Akinci", сообщила в понедельник компания BaykarTech на своей странице в социальной сети.

"Поздравляем всех турецких, азербайджанских и киргизских стажеров, прошедших подготовку и успешно закончивших обучение, они будут служить своей стране вместе с "Bayraktar Akinci", - сообщили в турецкой компании.

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Тэги: БЕСПИЛОТНИКИ, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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