В Белом доме пока не знают, кто стоит за утечкой секретных документов

Власти США пока что не определили, кто несет ответственность за произошедшую на днях утечку американских секретных документов, и не знают, возможны ли новые подобные инциденты в ближайшее время, заявил в понедельник представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.
"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", - заявил Кирби во время пресс-брифинга Белого дома.
При этом он отметил, что ситуация беспокоит американскую администрацию. Кирби, несмотря на многочисленные просьбы журналистов, не стал четко подтверждать, что все попавшие в открытый доступ документы - настоящие.
Ранее The New York Times сообщила, что в социальных сетях в пятницу появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".
О первой партии секретных документов, которые касались украинской армии, газета написала в четверг.
Азербайджанские военные завершили обучение по управлению БПЛА Bayraktar Akinci
Алиев обсудил с Токаевым конкретный график увеличения грузоперевозок по ТК «Восток-Запад»
Главы ВВС Азербайджана и США обсудили военное сотрудничество
Ведущие экономики мира могут избежать резкого замедления роста в этом году - исследование
Антимонопольный регулятор Армении решил отказать «МТС Армения» в продаже акций
McDonald`s может уволить сотни сотрудников
Стрельба в американском Луисвилле унесла жизни пяти человек
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
Оформить кредит в Birbank стало выгоднее, чем в филиале
В Турции состоится "Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023"
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС