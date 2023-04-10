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Дальнее зарубежье 10.04.2023 23:19

В Белом доме пока не знают, кто стоит за утечкой секретных документов

Власти США пока что не определили, кто несет ответственность за произошедшую на днях утечку американских секретных документов, и не знают, возможны ли новые подобные инциденты в ближайшее время, заявил в понедельник представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", - заявил Кирби во время пресс-брифинга Белого дома.

При этом он отметил, что ситуация беспокоит американскую администрацию. Кирби, несмотря на многочисленные просьбы журналистов, не стал четко подтверждать, что все попавшие в открытый доступ документы - настоящие.

Ранее The New York Times сообщила, что в социальных сетях в пятницу появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

О первой партии секретных документов, которые касались украинской армии, газета написала в четверг.

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Тэги: США, ДОКУМЕНТЫ, ПОЗИЦИЯ


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