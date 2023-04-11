Инфляция в КНР в марте замедлилась до минимума за полтора года

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в феврале, темпы роста были минимальными с сентября 2021 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным Trading Economics.
Стоимость продуктов питания повысилась на 2,4% в годовом выражении, что стало минимальным ростом за 10 месяцев. Это было обусловлено, в том числе, снижением цен на свежие овощи на 11,1%.
В непродовольственном секторе был отмечен рост цен на 0,3%. Транспортные услуги подешевели на 1,9%, жилье - на 0,3%, тогда как услуги здравоохранения подорожали на 1%, образовательные услуги - на 1,4%.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7% (в феврале - 0,6%).
Относительно предыдущего месяца индекс CPI в марте снизился на 0,3%, сократившись по итогам второго месяца подряд.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,5% в годовом выражении. Снижение наблюдается уже шесть месяцев подряд и стало максимальным с июня 2020 года.
Индекс PPI в марте не изменился относительно предыдущего месяца, как и в феврале.
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