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Транспорт и связь 11.04.2023 21:30

BMW увеличила продажи электромобилей на 83% в первом квартале

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в январе-марте продал 64,647 тыс. автомобилей на электроприводе, на 83% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатель включает в себя машины брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажи электромобилей бренда BMW взлетели более чем в два раза (на 112%), до 55,979 тыс.

Совокупные продажи всех автомобилей трех брендов, входящих в группу BMW, в первом квартале сократились на 1,5%, до 588,138 тыс. Руководство компании по-прежнему ожидает слабого увеличения продаж по итогам 2023 года.

Акции BMW растут на 2% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 64,89 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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