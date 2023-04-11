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Дальнее зарубежье 11.04.2023 17:26

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Беднейшие государства должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году, свидетельствуют данные британской благотворительной организации Debt Justice. Это максимальные показатели с 1998 года.

В 2024 году уровень госдолга к погашению будет более чем в 2,5 выше, чем в 2011 году. В прошлый раз, когда выплаты были настолько велики, странам с самой высокой долговой нагрузкой списали 60-80% долга, отмечает Debt Justice.

По данным Всемирного банка (ВБ), в структуре адресатов запланированных на 2023-2024 годы выплат 91 страны, чьи показатели проанализировала Debt Justice, 46% занимают частные кредиторы не из Китая, 30% - международные организации, 12% - китайские кредиторы частного и государственного секторов и еще 12% - другие государства.

Максимальный средний уровень госдолга к погашению в 2022-2024 годах зафиксирован у Шри-Ланки (78,3%), Лаоса (57,3%), Доминики (54,6%), Пакистана (43%) и Замбии (38,9%).

"Уровень выплат во многих странах становится кризисным и ограничивает возможности властей по обслуживанию населения, борьбе с климатическим кризисом и реагированию на экономическую неопределенность", - заявила исполнительный директор благотворительной организации Хайди Чоу.

Исполнительный совет МВФ в марте одобрил программу помощи Шри-Ланке объемом 2,286 млрд SDR (около $3 млрд).

Четырехлетняя программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости, а также раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Порядка 254 млн SDR ($333 млн) фонд планировал направить властям Шри-Ланки немедленно.

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Тэги: МИР, ДОЛГ, БЕДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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