Правительство Польши созывает кризисный штаб из-за ситуации с украинским зерном

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус во вторник собирает кризисный штаб, который займется урегулированием ситуации, сложившейся в стране после решения ЕС о временном беспошлинном ввозе украинского зерна в страны союза.
"ЕС действует медленно, поэтому мы сами должны искать рынки сбыта. Определенные мысли на этот счет есть, поэтому во вторник под руководством вице-премьера Яцека Сасина при поддержке главы правительства Матеуша Моравецкого соберется кризисный штаб, в который войдут все министры, которые могут оказать содействие в этом вопросе", - сказал Телус в эфире польского радио.
По его словам, "если до сезона сбора урожая Польше удалось бы направить на экспорт 3-4 млн т зерна, мы можно было бы продолжить работать и по окончанию сезона урожая, главное - подготовиться к новой жатве".
"ЕС действует медленно, на его помощь рассчитывать нельзя, поэтому мы должны действовать сами", - отметил он.
Телус напомнил, что в пятницу на встрече с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским была достигнута договоренность о том, что до начала сезона сбора урожая в июле украинское зерно будет идти через Польшу транзитом, и за его перемещением будет установлен жесткий контроль как с украинской, так и с польской стороны.
Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.
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