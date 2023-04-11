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АПК 11.04.2023 18:33

Правительство Польши созывает кризисный штаб из-за ситуации с украинским зерном

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус во вторник собирает кризисный штаб, который займется урегулированием ситуации, сложившейся в стране после решения ЕС о временном беспошлинном ввозе украинского зерна в страны союза.

"ЕС действует медленно, поэтому мы сами должны искать рынки сбыта. Определенные мысли на этот счет есть, поэтому во вторник под руководством вице-премьера Яцека Сасина при поддержке главы правительства Матеуша Моравецкого соберется кризисный штаб, в который войдут все министры, которые могут оказать содействие в этом вопросе", - сказал Телус в эфире польского радио.

По его словам, "если до сезона сбора урожая Польше удалось бы направить на экспорт 3-4 млн т зерна, мы можно было бы продолжить работать и по окончанию сезона урожая, главное - подготовиться к новой жатве".

"ЕС действует медленно, на его помощь рассчитывать нельзя, поэтому мы должны действовать сами", - отметил он.

Телус напомнил, что в пятницу на встрече с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским была достигнута договоренность о том, что до начала сезона сбора урожая в июле украинское зерно будет идти через Польшу транзитом, и за его перемещением будет установлен жесткий контроль как с украинской, так и с польской стороны.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ЗЕРНО, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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