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11.04.2023 15:34

Новая кредитно-такситная карта Yelo


Yelo Bank представляет обновленнуюи более выгоднуюкредитную карту. Теперь эта карта объединяет в себе функции дебетовой, кредитной итакситной карты, с возможностью оплаты в рассрочку.Клиент, получивший новую кредитную карту Yelo, может воспользоваться льготным периодом до 70 дней или разделить оплату на 24 месяца. Более того, клиент сам будет определять, на сколько месяцев разделить свои расходы в разделе личного кабинета Yelo App. Преимущества кредитной карты Yelo не заканчиваются на этом:

• Лимит до 10 000 AZN

• Кредитная линия на срок до 36 месяцев

• 5-летняя карта без оплаты

• Без залога

• Онлайн заказ и доставка карты по адресу

В дополнение к ярким преимуществам карты, клиенты смогут контролировать свои расходы и доходы 24/7 в многофункциональном приложении Yelo App. В этом приложении можно как заказать новую кредитную карту Yelo, так и осуществлять кредитные платежи.

Как вам идея попробовать новую кредитную карту Yelo? Если вам это интересно, не теряйте времени и оформите заказ, чтобы насладиться ярким опытом покупок:https://bit.ly/ylktynd


Есть дополнительные вопросы по карте рассрочки?Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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