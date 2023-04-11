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Внутренняя политика 11.04.2023 15:38

Алиев назначил Сеидахмедли заместителем полномочного представителя президента в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Самира Сеидахмедли заместителем полномочного представителя президента в Нахчыванской Автономной Республике.

Документ, опубликованный во вторник на сайте главы государства, вступает в силу со дня подписания.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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