Алиев назначил Сеидахмедли заместителем полномочного представителя президента в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Самира Сеидахмедли заместителем полномочного представителя президента в Нахчыванской Автономной Республике. Документ, опубликованный во вторник на сайте главы государства, вступает в силу со дня подписания. Р.Керимов

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