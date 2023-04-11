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СНГ 11.04.2023 16:28

Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономической кооперации

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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