Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономической кооперации

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля. "Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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