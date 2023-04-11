Brent торгуется ниже $84 за баррель

Нефтяные котировки перешли к умеренному снижению в ходе торгов во вторник.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,26 (0,31%) - до $83,92 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,23 (0,29%) - до $79,51 за баррель.
"Краткосрочный прогноз спроса на нефть вскоре прояснится. На этой неделе мы узнаем, спускается ли американская экономика в бассейн рецессии по лестнице или прыгает с разбега, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Уолл-стрит получит хорошее представление о траектории экономики после ключевого отчета об инфляции".
Тем временем бэквордация между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего выросла до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.
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