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Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

ТЭК 11.04.2023 16:05

Brent торгуется ниже $84 за баррель

Нефтяные котировки перешли к умеренному снижению в ходе торгов во вторник.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,26 (0,31%) - до $83,92 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,23 (0,29%) - до $79,51 за баррель.

"Краткосрочный прогноз спроса на нефть вскоре прояснится. На этой неделе мы узнаем, спускается ли американская экономика в бассейн рецессии по лестнице или прыгает с разбега, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Уолл-стрит получит хорошее представление о траектории экономики после ключевого отчета об инфляции".

Тем временем бэквордация между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего выросла до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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