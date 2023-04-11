В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 423, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о семи случаях.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 198 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 755 человек (+85 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 470 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 463 теста на коронавирус против 612 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 570 тыс. 522 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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