Румыния планирует закупить у США истребители-бомбардировщики F-35

Власти Румынии намерены приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35 с целью модернизировать ВВС страны.

"Процесс модернизации ВВС продолжится посредством закупки истребителей последнего поколения F-35", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Высшего совета национальной обороны Румынии.

В совете не уточнили, какое количество самолетов хочет получить Румыния, и когда самолеты могут поступить в страну.

В 2023 году, напоминают СМИ, Румыния повысила долю оборонных расходов с 2% до 2,5% от ВВП. В декабре стало известно, что Бухарест заключил с израильской компанией Elbit Systems рамочное соглашение о закупках семи разведывательных беспилотников Watchkeeper X; а в марте в румынском Минобороны сообщили о намерении закупить танки M1 Abrams.

В Румынии с 2022 года размещена многонациональная боевая группа НАТО, а также находится база системы ПРО НАТО, где развернута система противоракетной обороны "Иджис".