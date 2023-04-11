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Дальнее зарубежье 11.04.2023 20:48

Румыния планирует закупить у США истребители-бомбардировщики F-35

Власти Румынии намерены приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35 с целью модернизировать ВВС страны.

"Процесс модернизации ВВС продолжится посредством закупки истребителей последнего поколения F-35", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Высшего совета национальной обороны Румынии.

В совете не уточнили, какое количество самолетов хочет получить Румыния, и когда самолеты могут поступить в страну.

В 2023 году, напоминают СМИ, Румыния повысила долю оборонных расходов с 2% до 2,5% от ВВП. В декабре стало известно, что Бухарест заключил с израильской компанией Elbit Systems рамочное соглашение о закупках семи разведывательных беспилотников Watchkeeper X; а в марте в румынском Минобороны сообщили о намерении закупить танки M1 Abrams.

В Румынии с 2022 года размещена многонациональная боевая группа НАТО, а также находится база системы ПРО НАТО, где развернута система противоракетной обороны "Иджис".

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Тэги: РУМЫНИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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