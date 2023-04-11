Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии

Минобороны Японии и компания Mitsubishi Heavy Industries заключили четыре контракта на общую сумму в $2,84 млрд на создание и разработку противокорабельных ракет, а также гиперзвуковых боевых блоков для ракет, сообщают региональные СМИ.

В частности, согласно пресс-релизу Минобороны Японии, первый контракт предусматривает серийное производство управляемых противокорабельных ракет наземного базирования Type 12, а их поставки намечены на 2026 - 2027 года. Второй контракт относится к разработке усовершенствованных ракет Type 12 с возможностью запуска с земли, с корабля или воздушного носителя. Работы над этим оружием должны завершиться в 2027 году.

В третьем соглашении речь идет о массовом производстве гиперзвуковых управляемых боевых блоков для ракет с целью защиты отдаленных островов Японии. Поставки продукции ожидаются в 2026 - 2027 годах. Четвертый контракт заключили на разработку противокорабельных управляемых ракет большой дальности, которые смогут стартовать с подводных лодок; сроки работы над этим вооружением - 2023 - 2027 годы.

СМИ отмечают, что такие меры направлены на сдерживание Китая в регионе.

В прошлом декабре японское правительство дало военным право для сдерживания атак неприятеля наносить удары по его базам. С этой целью Япония решила приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk. В феврале японский премьер Фумио Кисида подтвердил, что Токио хочет закупить 400 ракет Tomahawk.

Парламент Японии ранее принял военный бюджет, предусматривающий выделение рекордной для страны суммы - более $51 млрд - на нужды обороны в 2023 финансовом году. $1,55 млрд должны пойти на закупки ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Еще $830 млн должны пойти на компьютерные программы и оборудование для запуска этих ракет, на передачу технологий и тренировку персонала.

Рост оборонных расходов в 2023 финансовом году станет первым шагом Токио по наращиванию расходов на оборону в течение последующих пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира - после США и КНР - по величине военного бюджета.