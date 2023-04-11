Венгрия сможет получать дополнительный газ из РФ, будет оплачивать транзит российской нефти

Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, приводит агентство Bloomberg слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам встреч в Москве.
По его словам, дополнительные поставки в Венгрию будут осуществляться в основном по газопроводу "Турецкий поток". Министр отметил, что транзит российской нефти продолжает осуществляться через Украину по нефтепроводу "Дружба", и венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL будет платить транзитные сборы напрямую украинскому трубопроводному оператору.
Венгрия и Россия также обновили соглашение по модернизации АЭС "Пакш", включая детали финансирования, пишет агентство.
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