Венгрия сможет получать дополнительный газ из РФ, будет оплачивать транзит российской нефти

Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, приводит агентство Bloomberg слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам встреч в Москве.

По его словам, дополнительные поставки в Венгрию будут осуществляться в основном по газопроводу "Турецкий поток". Министр отметил, что транзит российской нефти продолжает осуществляться через Украину по нефтепроводу "Дружба", и венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL будет платить транзитные сборы напрямую украинскому трубопроводному оператору.

Венгрия и Россия также обновили соглашение по модернизации АЭС "Пакш", включая детали финансирования, пишет агентство.