Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 11.04.2023 16:58

Власти Южной Кореи оштрафовали Google на $32 млн за попытку вытеснить конкурента Play Store

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала американскую Google, входящую в Alphabet Inc., на 42,1 млрд вон ($32 млн) за попытку вытеснения южнокорейской платформы One Store Co. с рынка мобильных приложений, передает Bloomberg со ссылкой на распространенное по электронной почте заявление регулятора.

Как утверждается, Google просила южнокорейских разработчиков, включая NCSoft и Netmarble, а также китайские компании выпускать новые игры эксклюзивно через магазин Play Store в обмен на их продвижение и дальнейшую поддержку за рубежом.

Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC.

Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, распространяющим игры только через ее магазин, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американская компания контролирует около трех четвертей рынка мобильных приложений в Южной Корее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, GOOGLE, ШТРАФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az