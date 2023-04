Власти Южной Кореи оштрафовали Google на $32 млн за попытку вытеснить конкурента Play Store

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала американскую Google, входящую в Alphabet Inc., на 42,1 млрд вон ($32 млн) за попытку вытеснения южнокорейской платформы One Store Co. с рынка мобильных приложений, передает Bloomberg со ссылкой на распространенное по электронной почте заявление регулятора.

Как утверждается, Google просила южнокорейских разработчиков, включая NCSoft и Netmarble, а также китайские компании выпускать новые игры эксклюзивно через магазин Play Store в обмен на их продвижение и дальнейшую поддержку за рубежом.

Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC.

Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, распространяющим игры только через ее магазин, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американская компания контролирует около трех четвертей рынка мобильных приложений в Южной Корее.