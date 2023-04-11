ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств. "11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны отметили, что подразделениями азербайджанской армии принимаются "адекватные ответные меры". Р.Керимов

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