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Макроэкономика 11.04.2023 17:14

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2023г до 3%

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 3%.

Такой прогноз указан в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в октябре прошлого года МВФ рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозировал на уровне 2,5%.

На 2024 год фонд рост ВВП Азербайджана прогнозирует на 2,6%, на 2028 год – 2,6%.

По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 11,3% с 13,8% в 2022 году (октябрьский прогноз – 10,8%), в 2024г – замедлится до 8%, в 2028 году – до 4%.

МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 19,2% ВВП (в 2022г – 30,5% ВВП), на 2024 год – 17,4% ВВП. На 2028 год профицит счета прогнозируется фондом в 8% ВВП.

По оценкам фонда, безработица в Азербайджане в 2023 году замедлится до 5,8% с 5,9% в 2022 году, останется на уровне 5,8% в 2024г.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024г – 4,1%, в 2025г – 3,7% (среднегодовой темп роста на 2023-2025гг – 3,5%).

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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