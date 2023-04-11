Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате провокации со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых азербайджанских военных в результате обстрела во вторник позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.
«В результате провокации противоположной (армянской – ИФ) стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии принимают «адекватные ответные меры».
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. «11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорилось в сообщении военного ведомства.
Р.Керимов
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