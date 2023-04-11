ВС Армении понесли большие потери в боестолкновениях на границе – Минобороны Азербайджана

Напряженность, созданная вооруженными силами Армении во вторник в направлении Лачинского района, продолжается, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В результате предпринятых ответных мер, частями азербайджанской армии дислоцированных в указанном направлении, противоположная сторона понесла большие потери», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщалось ранее, министерство обороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых азербайджанских военных в результате обстрела во вторник позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.
«В результате провокации противоположной (армянской - ИФ) стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии», - говорилось в сообщении военного ведомства.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. "11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорилось в сообщении военного ведомства.
Б.Рустамбеков
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