МИД Азербайджана обвинил Армению в военной провокации на границе

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с вооруженной провокацией Армении.
«Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Подобные военные провокации Армении сопровождаются провокационными политически действиями и заявлениями», - говорится в заявлении МИД.
В заявлении также отмечается, что провокации Армении в отношении Азербайджана, нарушающие нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают миру в регионе и безопасности.
«Подобные действия Армении должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом. В целях предотвращения провокаций Вооруженные Силы Азербайджана принимают, и будут принимать в дальнейшем все необходимые меры. Еще раз заявляем, что ответственность за провокации полностью ложится на Армению», - отмечается в заявлении.
Б.Рустамбеков
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