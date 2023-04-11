Армения применяет минометы и крупнокалиберное оружие – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана решительно продолжают пресекать провокации Армении на границе, сообщает министерство обороны Азербайджана. «В настоящее время ВС Армении обстреливают позиции Азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберного оружия. Принимаются необходимые меры для подавления огневых позиций противника. Оперативная обстановка находятся под полным контролем наших подразделений», - заявляет минобороны. Б.Рустамбеков

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